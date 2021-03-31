Beşiktaş'tan Rosier için Sporting'e yeni teklif

Beşiktaş, Valentin Rosier için Sporting'e yeni teklif yapmaya hazırlanıyor. Portekiz kulübü, siyah beyazlıların 2 milyon Euro'luk ilk teklifini geri çevirdi.

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Beşiktaş'tan Rosier için Sporting'e yeni teklif
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31 Mart 2021 16:28
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Valentin Rosier ısrarı sürüyor. Siyah beyazlılar, Fransız futbolcunun bonservisini almak için Sporting'e yeni bir teklif hazırladı.

Beşiktaş yönetimi, 2.5 milyon Euro'nun yanı sıra bir sonraki satıştan pay ve takım başarısına göre ek ödemeleri içeren önerisini Portekiz ekibine sunacak.

NTV Spor'un haberine göre; Sporting, Beşiktaş'ı 2 milyon Euro'luk ilk telifini geri çevirdi. Fransız oyuncuyu 1 sezon önce 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Portekiz ekibi, Rosier'in satışında en az 4 milyon Euro gelir elde etmek istiyor.

Sporting'e geri dönmek istemeyen 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon siyah beyazlı takımda 26 maça çıklan Rosier, 2 gol attı, 5 asist yaptı.



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