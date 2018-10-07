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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için başvuru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile oynayacakları derbinin tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye başvuruyor.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için başvuru
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07 Ekim 2018 17:34
Beşiktaş'ın futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, 14. haftada oynayacakları Galatasaray derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Beşiktaş, 2 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 29 Kasım günü Norveç'te Sarpsborg ile karşılaşacak.

Kavalcı, Kartal Yuvası'nın Konya M1 AVM'deki yeni mağazasının açılış törenine katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Hayırlı olması temennisiyle açılış kurdelesini kesen Kavalcı, yeni mağazayı gezdi ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.





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