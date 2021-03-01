Beşiktaş'ta sır: Az paraya çok iş

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın takipçisi Beşiktaş, futbolda bütçenin aslında çok da önemli olmadığını kanıtladı. Sergen Yalçın, elindeki malzemeyi iyi kullanarak çok iyi bir takım yarattı. Son 5 yılın 25. haftaları dikkate alındığında Kara Kartal, en çok gol attığı ve en iyi averaja sahip olduğu sezonu yaşıyor. Beşiktaş, son 5 yılın en yüksek ikinci puanına da bu sezon ulaştı. Bu istatistiğe ulaşırken en dikkat çekici unsur ise takım bütçesi…



Sergen Yalçın'ın elinde, son 5 sezonun en düşük bütçeli takımı bulunuyor. Siyah-beyazlıların mevcut bütçesi yaklaşık 35 milyon Euro. Bu rakam, 2016- 2017'de şampiyon olan kadronun yarısı değerinde. Kartal, 90 milyon Euro'luk son 5 yılın değerli kadrosuyla 2017- 2018 sezonunda 25. haftayı ikinci sırada geçirmişti. Geçen yılki bütçesi 55 milyon Euro olan siyah-beyazlılar, aynı dönemde beşinci sıradaydı.



N'KOUDOU KULÜBEYE

Rachid Ghezzal, Yeni Malatyaspor deplasmanında formasına kavuşacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, sakatlıktan yeni çıktığı için Denizlispor maçında riske etmediği Cezayirli yıldıza yarınki sınavda ilk 11'de görev vermeyi planlıyor. Kulübeye çekilecek isim N'Koudou olacak. Rıdvan ve Vida da oynayacak durumda… Cenk ve Montero ise sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.



