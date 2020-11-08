Beşiktaş'ta kaleci transferi için iki aday

Sezon basında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yedigi hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ta kaleci transferi için iki aday
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08 Kasım 2020 09:41
Beşiktaş'ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon basında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Yılport Samsunspor'un kalesini koruyan Nurullah, bu bölgedeki adaylardan birisi. Kartal'ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Gökhan Akkan için de devre arası öncesinde nabız yoklanacak.



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