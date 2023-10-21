Suudi Arabistan Ligi 10. haftasında Al Nassr ile Damac karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Al Nassr 2-1'lik skorla kazandı.



Damac, 45+2. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Georges Kevin N'Koudou'nun golüyle öne geçti.



Al Nassr, 53. dakikada bir diğer eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile eşitliği sağladı. Cristiano Ronaldo, 57. dakikada müthiş bir frikik golüyle Al Nassr'a galibiyeti getirdi.



Bu sonucun ardından Al Nassr, puanını 22'ye yükseltti ve 26 puanlı lider Al Hilal'i takibini sürdürdü. Damac ise 10 puanda kaldı.



Al Nassr, gelecek hafta Al Feiha'ya konuk olacak. Damac ise Al Akhdoud'u ağırlayacak.



