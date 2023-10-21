Beşiktaşlılar coştu, son sözü Ronaldo söyledi

N'Koudou ve Talisca'nın gol attığı maçta son sözü muhteşem frikik golüyle Cristiano Ronaldo söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlılar coştu, son sözü Ronaldo söyledi
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21 Ekim 2023 19:51
Son güncelleme 21 Ekim 2023 20:02
Suudi Arabistan Ligi 10. haftasında Al Nassr ile Damac karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Al Nassr 2-1'lik skorla kazandı.

Damac, 45+2. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Georges Kevin N'Koudou'nun golüyle öne geçti.

Al Nassr, 53. dakikada bir diğer eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile eşitliği sağladı. Cristiano Ronaldo, 57. dakikada müthiş bir frikik golüyle Al Nassr'a galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Al Nassr, puanını 22'ye yükseltti ve 26 puanlı lider Al Hilal'i takibini sürdürdü. Damac ise 10 puanda kaldı.

Al Nassr, gelecek hafta Al Feiha'ya konuk olacak. Damac ise Al Akhdoud'u ağırlayacak.

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