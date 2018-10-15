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Beşiktaş'ın yaşlanmayan adamı Atiba!

Beşiktaş'ta 5 yıldır forma giyen Atiba Hutchinson, başarısı ve profesyonelliği ile fark yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'ın yaşlanmayan adamı Atiba!
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15 Ekim 2018 03:30
Beşiktaş'ta 5 yıldır forma giyen Atiba Hutchinson, başarısı ve profesyonelliği ile fark yaratmaya devam ediyor.

Kanadalı orta saha her yıl yakaladığı istikrarını bu sezona da taşımasını bildi. 35 yaşına gelen tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki başarısının yanında Kanada Milli Takımı'nda da adından söz ettirdi. İlerleyen yaşına karşın performansı, çalışkanlığı ve istekli haliyle gençlere taş çıkaran Atiba, her anlamda etkili oluyor.

Sezon başı kampını istediği gibi geçiremeyip, sözleşme yenileme konusu nedeniyle zaman kaybeden deneyimli isim, buna rağmen hemen takıma adapte oldu.

Atiba son 3 lig maçında formasını giyip, yine iyi görüntü çizdi. 3 maçta da 90 dakika oynayan Hutchinson, Kanada Milli Takımı'na da geri döndü, ülkesinin Dominik maçı kadrosuna davet edildi.

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