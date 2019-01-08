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Beşiktaş'ın Cezayir'de takip ettiği isim

Kadrosuna genç oyuncu transferi yapmak isteyen Beşiktaş için Cezayir'den sürpriz bir iddia geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın Cezayir'de takip ettiği isim
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08 Ocak 2019 16:00
Devre arası transfer döneminde kadrosuna Burak Yılmaz ve Isımat-Mirin'i katan Beşiktaş için Cezayir'den sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Cezayir'in Competition sitesinin haberine göre Beşiktaş, scout ekibinin takip ettiği Cezayir Ligi takımlarından MC Algier'in 21 yaşındaki Malili orta sahası Aliou Dieng ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'A CEVAP: ''YAZIN GELİN...''

Beşiktaş'ın önlibero pozisyonunda oynayan Malili futbolcu için Cezayir ekibiyle görüştüğü MC Algier takımının da futbolcuyu şimdi değil yazın satmayı düşündüğü belirtildi.

Piyasa değeri 400 bin euro olan Aliou Dieng, bu sezon Cezayir Ligi'nde 14 maça çıktı. Malili futbolcu, ülkesinin U23 takımında da forma giyiyor.

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