Devre arası transfer döneminde kadrosuna Burak Yılmaz ve Isımat-Mirin'i kataniçin Cezayir'den sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.Cezayir'in Competition sitesinin haberine göre Beşiktaş, scout ekibinin takip ettiği Cezayir Ligi takımlarından'in 21 yaşındaki Malili orta sahasıile ilgileniyor.Beşiktaş'ın önlibero pozisyonunda oynayan Malili futbolcu için Cezayir ekibiyle görüştüğü MC Algier takımının da futbolcuyu şimdi değil yazın satmayı düşündüğü belirtildi.Piyasa değeri 400 bin euro olan Aliou Dieng, bu sezon Cezayir Ligi'nde 14 maça çıktı. Malili futbolcu, ülkesinin U23 takımında da forma giyiyor.