Beşiktaş Yönetimi, Sivas maçı öncesi harekete geçti!

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarına Ankaragücü beraberliği de eklenince Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Beşiktaş'ın ligin en formda takımlarından olan Sivas ile oynayacağı maç öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi dün yapılan antrenmana geldi ve teknik ekip ve futbolcular ile tek tek ilgilendi.



Çebi, "Kesinlikle ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Sivas deplasmanı çok kritik. Kazanırsak yolumuz iyice açılır. Kaybedersek sıkıntıya düşeriz. Tüm gücümüz ve konsantrasyonumuz sahada olmalı. Hepinize güvenim tam. " dedi. Başkan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile de bir süre görüştü ve takımın son durumu hakkında bilgi aldı.



FABRİKA AYARI ABOUBAKAR

Son 4 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta Aboubakar'ın takıma katılmasıyla takım düzeninin fabrika ayarlarına dönmesi bekleniyor.



1.5 SAAT TER DÖKTÜLER

Beşiktaş, Sivas maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saat süren idmanla sürdürdü. İdman son bölümünde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleşti ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son çalışma bugün yapılacak.



