Beşiktaş, Wellington Nem'i transfer etmek istiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş, Wellington Nem'i transfer etmek istiyor
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30 Temmuz 2020 11:37
Beşiktaş Avrupa vizesini almasıyla birlikte transferde vitesi yükseltti

beİN Sports'un haberine göre, takıma kanat takviyesi isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu Wellington Nem ile temas kurdu.

1 MİLYON € MAAŞ İSTİYOR

Siyah - beyazlıların 1 milyon Euro isteyen futbolcu ile pazarlık halinde olduğu ve maaş ücretini düşürüp bonuslar ekleyerek transferi cezbedici hale getirmek istediği de gelen haberler arasında...

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'un Wellington Nem için bonservis ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.

KANAT VE 10 NUMARA

Fluminense'den Shakhtar Donetsk'e transfer olarak Avrupa'ya adım atan ve performansıyla göz dolduran 28 yaşındaki Wellington Nem, her iki kanatta da boy gösterebilirken 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor.





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