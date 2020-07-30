1 MİLYON € MAAŞ İSTİYOR

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

KANAT VE 10 NUMARA

Beşiktaş Avrupa vizesini almasıyla birlikte transferde vitesi yükselttibeİN Sports'un haberine göre, takıma kanat takviyesi isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız kanat oyuncusuile temas kurdu.Siyah - beyazlıların 1 milyon Euro isteyen futbolcu ile pazarlık halinde olduğu ve maaş ücretini düşürüp bonuslar ekleyerek transferi cezbedici hale getirmek istediği de gelen haberler arasında...Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'un Wellington Nem için bonservis ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.Fluminense'den Shakhtar Donetsk'e transfer olarak Avrupa'ya adım atan ve performansıyla göz dolduran 28 yaşındaki Wellington Nem, her iki kanatta da boy gösterebilirken 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor.