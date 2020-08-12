Yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yerli futbolcuların katılımıyla başlayan Göztepe'ye iç transferde müjdeler geldi. Sözleşmesini fesih eden Leo'nun ardından lig bitiminde başta kaptan kaleci Beto olmak üzere Castro, Jerome, Reis, Serdar, Wilczek ve Deniz'le yollarını resmen ayıran sarıkırmızılılar, sözleşmeleri biten 5 futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.



Günlerdir Napoleoni, Mossoro, Titi, Berkan ve Soner'le görüşme halinde olan yönetim mutlu sona ulaştı. Teknik direktör İlhan Palut'un mutlaka kalmalarını istediği oyuncularla resmi sözleşmelerin hafta içinde imzalanacağı açıklandı. Kiralık sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu'yu bonservisiyle almak isteyen yönetimin Başakşehir ile görüşme halinde olduğu da bildirildi. Bu arada Göztepe'de yönetimin teklifler gelen Halil'i satmayı düşünmediği sözleşmeleri devam eden Borges'le Tripic'i ise gözden çıkardığı bildirildi. Orta saha Andre Poko'nun da durumunun belirsiz olduğu ancak Palut'un Poko'nun gitmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.



DIŞA YÖNELDİLER

Dış transferde şimdiye kadar sadece Kocaelisporlu golcü Burak'a imza attıran Göz-Göz'ün 18 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da başlayacak kamp öncesi listesindeki birçok oyuncuyu kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.



HALİL'E İZİN YOK

Napoleoni, Mossoro, Titi, Berkan ve Soner'le her konuda anlaşma sağlayan Göztepe yönetimi özellikle yurt dışından teklifler gelen Halil Akbunar ile yola devam etme kararı aldı. Göztepe'nin 9 sezondur formasını giyip birçok büyük başarılara imza atan Halil Akbunar ile Freiburg ve Köln ilgilenmiş son dönemde de adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı. 26 yaşındaki genç futbolcu kariyerinde 277 maça çıkmış ve 39 gol kaydetmişti.



