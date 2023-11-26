Oyuncuların sık sakatlanması ve beklenen performansın gösterilmemesinin ardından Beşiktaş gözünü transfer dönemine dikti.
Bu doğrultuda Beşiktaş, devre arasında Real Madrid'in eski yıldızı Isco'yu kadrosuna katmak istiyor. Madrid'den ayrıldıktan sonra futbola bir süre ara veren Isco, Real Betis ile anlaştıktan sonra yeniden yükselişe geçti.
11'E DÜŞÜNÜLÜYOR
Performansıyla adından söz ettiren Isco, Beşiktaş yönetiminin transfer listesine girdi. İspanyol yıldız, Isco, Beşiktaş'ta direkt ilk 11'de oynaması için transfer edilmek isteniyor.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu bu sezon Real Betis formasıyla 17 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
Bu doğrultuda Beşiktaş, devre arasında Real Madrid'in eski yıldızı Isco'yu kadrosuna katmak istiyor. Madrid'den ayrıldıktan sonra futbola bir süre ara veren Isco, Real Betis ile anlaştıktan sonra yeniden yükselişe geçti.
11'E DÜŞÜNÜLÜYOR
Performansıyla adından söz ettiren Isco, Beşiktaş yönetiminin transfer listesine girdi. İspanyol yıldız, Isco, Beşiktaş'ta direkt ilk 11'de oynaması için transfer edilmek isteniyor.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu bu sezon Real Betis formasıyla 17 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
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