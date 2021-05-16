Beşiktaş, TOFAŞ'ı yıktı ve yarı finale yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Icrypex, evinde Tofaş'ı konuk etti.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Beşiktaş Icrypex'in 82-79'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından seride durumu 2-0 yapan Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı.
Siyah - beyazlıların yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes oldu.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Beşiktaş Icrypex'in 82-79'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından seride durumu 2-0 yapan Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı.
Siyah - beyazlıların yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes oldu.
DETAYLAR BİRAZDAN...