Beşiktaş, TOFAŞ'ı yıktı ve yarı finale yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, TOFAŞ'ı yıktı ve yarı finale yükseldi
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16 Mayıs 2021 22:23
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Icrypex, evinde Tofaş'ı konuk etti.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Beşiktaş Icrypex'in 82-79'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından seride durumu 2-0 yapan Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı.

Siyah - beyazlıların yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes oldu.

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