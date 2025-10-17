17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş tepkisi!

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, yayıncı kuruluş ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a tepki gösterdi.

Uğur Fora, AA muhabirine açıklamasında "Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Futbol A takımımızın yarın (cumartesi) Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak kulübümüze karşı bir kez daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun "hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu" iddia eden Uğur Fora, "Yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda, maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız, müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk, bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
