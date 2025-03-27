Beşiktaş'tan sessizce takip: Jaden Philogene!

Beşiktaş yönetimi gelecek sezon transferleri için İngiltere'den çıkmıyor. Santrfor Liam Delap'tan sonra siyah-beyazlılar kanat oyuncusu Jaden Philogene'yi de takibine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan sessizce takip: Jaden Philogene!
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27 Mart 2025 09:25
Son güncelleme 27 Mart 2025 09:28
Önümüzdekı sezon için kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş transferde dümeni İngiltere'ye kırdı. Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve listelerini oluşturuyor.

Ipswich Town'ın golcüsü Liam Delap'ı almak isteyen siyah-beyazlılar şimdi de kanat oyuncusu Jaden Philogene'yi gündemine aldı. 22 yaşındaki futbolcu ile yakın zamanda irtibata geçecek.

TEKLİF KİRALIK OLACAK

Bu sezon İngiliz ekibiyle 18 maça çıkan genç kanat oyuncusu 2 gol katkısı yaptı. Sol kanat olarak görev yapan oyuncu alternatif olarak sağ kanat olarak da oynayabiliyor.

Philogene'nin kariyerinde Stoke City, Cardiff, Aston Villa, Hull City gibi takımlar bulunuyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan genç futbolcunun 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlılar başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 


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