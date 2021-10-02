Beşiktaş'tan sakat futbolcular için net açıklama

Beşiktaş'ta sakat futbolcularla ilgili olarak teknik heyetten açıklama geldi.



Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Şahin "Rachid Ghezzal milli takıma gitmeyecek. Miralem Pjanic, Cyle Larin, Atiba Hutchinson da milli takımlarına gitmeyecek. Geri kalanlar gidecek. Domagoj Vida zaten oynadı. Fabrice N'Sakala gidecek. Sakatlığı çok ciddi olmayanlar ve geçmiş olanlar gidecek. Milli takımlarla konuşmalar yapıldı." dedi.



Sergen Yalçın ise maç öncesinde "Risk alsak Ghezzal, Welinton'u, Larin'i oynatabilirdik. Riske etmek istemedik. Milli ara sonrası yüzde 100 dönmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



