Beşiktaş'tan kanat hamlesi: Veljko Birmancevic

Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen sol kanat oyuncusu Veljko Birmancevic için resmi teklif sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan kanat hamlesi: Veljko Birmancevic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2025 12:14
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. 

Kanada hamle yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i gündemine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdi ve görüşmeler şu anda devam ediyor.

PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Prag ekibiyle çıktığı 25 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. 

Birmancevic, Sparta Prag'a bu sezon başında Touluse'dan 2.3M€'ya transfer olmuştu.
*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery