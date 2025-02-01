Beşiktaş'tan kanat hamlesi: Veljko Birmancevic

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Kanada hamle yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i gündemine aldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdi ve görüşmeler şu anda devam ediyor.
PERFORMANSI
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Prag ekibiyle çıktığı 25 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Birmancevic, Sparta Prag'a bu sezon başında Touluse'dan 2.3M€'ya transfer olmuştu.
Kanada hamle yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i gündemine aldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdi ve görüşmeler şu anda devam ediyor.
PERFORMANSI
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Prag ekibiyle çıktığı 25 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Birmancevic, Sparta Prag'a bu sezon başında Touluse'dan 2.3M€'ya transfer olmuştu.