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Beşiktaş'tan Henry Onyekuru açıklaması

Beşiktaş, Henry Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

calendar 02 Haziran 2025 17:24 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 17:40
Beşiktaş'tan Henry Onyekuru açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Henry Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."


SERBEST KALIYOR

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını giyen Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi. 


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