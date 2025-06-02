Beşiktaş'tan Henry Onyekuru açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , Henry Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini

yalanladı

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Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını giyen Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.