Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi için koreografi açıklaması

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yapılacak koreografi hakkında taraftara duyuru yaptı.



İşte Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama;



Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında, yarın Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi maçı kapsamında, Doğu Alt ve Doğu Üst tribünleri kapsayacak şekilde bir koreografi düzenleyecektir.



Doğu Alt ve Doğu Üst tribünden bilet alan taraftarlarımızın kendi koltuklarındaki kartonları yer değiştirmeden ve birden fazla almadan maçtan önce yapılacak anonsla kaldırmalarını önemle rica ederiz.





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