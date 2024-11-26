Beşiktaş'tan Chilwell hamlesi

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Chelsea'nin sol bek oyuncusu Ben Chilwell'i Beşiktaş'ta takibine aldı.

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Beşiktaş'tan Chilwell hamlesi
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26 Kasım 2024 07:53
Son güncelleme 26 Kasım 2024 08:35
Beşiktaş, ligde üst üste aldığı kötü sonuçlardan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlıların, sol bek pozisyonu için İngiliz oyuncu Ben Chilwell'i gündemine aldığı iddia edildi. Yönetim, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırma kararı alırken, son Göztepe maçında taraftarların protestosuna maruz kalan Arthur Masuaku'nun yerine de devre arasında takviye yapmayı planlıyor.

CHILWELL TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Bu kapsamda Ben Chilwell'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus, Manchester United gibi takımlar bulunurken, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da oyuncuyu radarına aldı. Özellikle sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Ben Chilwell transferini bitirmek istiyor. Kara Kartal ara transfer döneminde oyuncuyu Türkiye'ye getirerek ezeli rakiplerine de darbe vurmanın peşinde. Öte yandan Ben Chilwell'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Ben Chilwell, bu sezon Chelsea formasıyla sadece 1 maça çıkabildi. 45 dakika sahada kalan İngiliz sol bekin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol oyuncu Marc Cucurella'nın gölgesinde kalan İngiliz yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

 



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