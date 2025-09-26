26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Beşiktaş'ta transfer döneminde fikir ayrılığı!

Beşiktaş'ta scout ekibi ile teknik heyet transfer listesinde farklı isimler üzerinde dururken, taraflar arasında görüş ayrılığı yaşandı.

calendar 26 Eylül 2025 15:58 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 16:05
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer döneminde fikir ayrılığı!
Beşiktaş'ta scout ekibi ile teknik heyet arasında transfer listesi konusunda farklılıklar yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Kulübün scout ekibi, teknik heyete sunduğu raporda Leandro Trossard, Federico Chiesa, Armand Lauriente ve Mika Godts gibi dikkat çekici isimlere yer verdi. Bu isimler teknik direktör Sergen Yalçın'dan onay aldı.

OLUMSUZ SONUÇ SONRASI YENİ ADAYLAR



Ancak bu oyuncularla ilgili görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine aynı listede bulunan Ferreirinha ve Yannick Carrasco gibi isimler de gündeme getirildi. Yalçın, bu oyuncular için olumsuz görüş bildirdi.

TEKNİK HEYET VE SCOUT EKİBİ FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından, scout ekibinin önerdiği futbolcular ile Sergen Yalçın'ın transferde öncelik verdiği oyuncuların örtüşmediği ortaya çıktı. 

SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
