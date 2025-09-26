Beşiktaş'ta transfer döneminde fikir ayrılığı!

Beşiktaş'ta scout ekibi ile teknik heyet arasında transfer listesi konusunda farklılıklar yaşandı.



Sercan Dikme'nin haberine göre, Kulübün scout ekibi, teknik heyete sunduğu raporda Leandro Trossard, Federico Chiesa, Armand Lauriente ve Mika Godts gibi dikkat çekici isimlere yer verdi. Bu isimler teknik direktör Sergen Yalçın'dan onay aldı.



OLUMSUZ SONUÇ SONRASI YENİ ADAYLAR

Ancak bu oyuncularla ilgili görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine aynı listede bulunanvegibi isimler de gündeme getirildi. Yalçın, bu oyuncular için olumsuz görüş bildirdi.Yaşanan gelişmelerin ardından, scout ekibinin önerdiği futbolcular ile Sergen Yalçın'ın transferde öncelik verdiği oyuncuların örtüşmediği ortaya çıktı.