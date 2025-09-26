26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00

Beşiktaş'ta Tammy Abraham, kendine geldi!

Beşiktaş'ta 5 maçlık suskunluğunu Kayserispor deplasmanında bitiren Tammy Abraham, galibiyette kilit rol oynadı.

calendar 26 Eylül 2025 09:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Tammy Abraham, kendine geldi!
Süper Lig'de Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Tammy Abraham sevinci yaşanıyor. 

5 maçlık gol hasretini Kayseri'de bitiren İngiliz forvet, performansıyla tam not aldı. 

911 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu teknik heyetin de beğenisini topluyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok beğendiği deneyimli forvet, takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor.

PERFORMANSI

Süper Lig'de 5 maçta 2 gol atan Abraham, toplamda ise 11 resmi maçta 7 gol, 1 asistle 8 gole doğrudan etki etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
