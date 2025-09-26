Süper Lig'de Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Tammy Abraham sevinci yaşanıyor.
5 maçlık gol hasretini Kayseri'de bitiren İngiliz forvet, performansıyla tam not aldı.
911 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu teknik heyetin de beğenisini topluyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok beğendiği deneyimli forvet, takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor.
PERFORMANSI
Süper Lig'de 5 maçta 2 gol atan Abraham, toplamda ise 11 resmi maçta 7 gol, 1 asistle 8 gole doğrudan etki etti.
Beşiktaş'ta Tammy Abraham, kendine geldi!
Beşiktaş'ta 5 maçlık suskunluğunu Kayserispor deplasmanında bitiren Tammy Abraham, galibiyette kilit rol oynadı.
5 maçlık suskunluğunu Kayserispor deplasmanında bitiren Tammy Abraham, galibiyette kilit rol oynadı.
Beşiktaş
