Beşiktaş'ta stoperin favori ismi: Emirhan Topçu

Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek olan Paulista'nın yerine Emirhan Topçu'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta stoperin favori ismi: Emirhan Topçu
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13 Ekim 2024 11:29
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve sol arka adalesinde kısmi yırtık belirlenen Gabriel Paulista, Konyaspor'la 20 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

STOPERDE FAVORİ İSİM EMİRHAN

Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanan Brezilyalı stoperin yokluğunda Emirhan Topçu'nun ilk 11'de görev yapması bekleniyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un savunmanın ortasında Uduokhai ile Emirhan'a şans tanımasına kesin gözüyle bakılıyor. Tayyip Talha'yı yedek soyunduracak olan Hollandalı hocanın maç içinde ihtiyaç halinde Al Musrati'ye de stoperde görev verebileceği aktarıldı.

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