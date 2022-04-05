Beşiktaş'ta sistemin yeni yıldızı: Ghezzal

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sisteminin yıldızı, Rachid Ghezzal oldu. Trabzonspor karşısında ileri uçta Batshuayi ve Alex'le görev yapan Ghezzal, görevini en iyi şekilde yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sistemin yeni yıldızı: Ghezzal
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05 Nisan 2022 11:23
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in sisteminin yıldızı, Rachid Ghezzal oldu.

Ghezzal liderliğindeki Siyah-Beyazlılar, ilk dakikadan itibaren Trabzonspor karşısında oyunu domine etmeyi başardı. Hücum hattında serbestlik tanınan Ghezzal, oyunda kaldığı 89 dakika boyunca takımın hücum organizasyonlarını dominant şekilde yönetip görevini en iyi şekilde yaptı. Başarılı futbolcu, takımına 1 penaltı kazandırıp ve Rosier'in golünün asistini yaparak tam not aldı.

Trabzonspor karşısında verdiği gol pasıyla bu sezonki asist sayısını 5'e yükseltti.

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