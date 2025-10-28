28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük sınav!

Kasımpaşa beraberliği sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Sergen Yalçın için Fenerbahçe derbisi dönüm noktası haline geldi.

calendar 28 Ekim 2025 09:05
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile berabere kalarak zirve yarışının uzağında kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci döneminde aldığı kötü sonuçlarla eleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu süreçte ortaya koyduğu futbol taraftarların büyük tepkisini çekiyor.

DERBİ KRİTİK ÖNEMDE

Sergen hocanın geldiği günden beri yıldız oyunculara dokunamaması ve sürekli kadro kalitesini eleştirmesi de tartışılan bir başka konu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor. Beşiktaş, pazar günü oynanacak derbide kötü sonuç alması halinde Sergen hocanın koltuğu da sallanmaya başlayacak. Beşiktaş Yönetimi'nin şu anki planlarında teknik direktör değişimi yok. Ancak derbi maçta ortaya konacak futbol ve çıkacak sonuç fikirlerinin değişmesine neden olabilecek. 

SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
