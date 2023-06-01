Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Ghezzal kararı!

Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal önümüzdeki sezon da takımda kalacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Cezayirli yıldızla yola devam etmeyi planlıyor.
Beşiktaş'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rachid Ghezzal'ın son iki maçta ve yaz hazırlık kampında eski günlerine döneceğine inanan Şenol Güneş, tecrübeli oyuncuya güvenoyu verdi.
Siyah-beyazlı hocanın, "Sen bu takımın en kariyerli ve yetenekli oyuncularından birisin. Geçmişte yaptıkların da ortada. Şanssız sakatlıklar yüzünden yeterince oynayamadın ama önümüzdeki sezon eski Ghezzal'ı herkese izleteceğine inanıyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Cezayirli oyuncunun verdiği destek nedeniyle Şenol Güneş'e teşekkür ettiği ve gelecek sezon gerçek performansını ortaya koyacağını dile getirdiği vurgulandı.
Beşiktaş'ta birer kez Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Rachid Ghezzal bu sezon sadece 11 maçta forma giyse de 2 gol, 3 asiste imza attı.
Beşiktaş'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rachid Ghezzal'ın son iki maçta ve yaz hazırlık kampında eski günlerine döneceğine inanan Şenol Güneş, tecrübeli oyuncuya güvenoyu verdi.
Siyah-beyazlı hocanın, "Sen bu takımın en kariyerli ve yetenekli oyuncularından birisin. Geçmişte yaptıkların da ortada. Şanssız sakatlıklar yüzünden yeterince oynayamadın ama önümüzdeki sezon eski Ghezzal'ı herkese izleteceğine inanıyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Cezayirli oyuncunun verdiği destek nedeniyle Şenol Güneş'e teşekkür ettiği ve gelecek sezon gerçek performansını ortaya koyacağını dile getirdiği vurgulandı.
Beşiktaş'ta birer kez Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Rachid Ghezzal bu sezon sadece 11 maçta forma giyse de 2 gol, 3 asiste imza attı.