Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya çok yük bindi

Beşiktaş'ta Rafa Silva, bugüne dek oynanan 25 resmi maçın tamamında ilk 11'de yer alan tek futbolcu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya çok yük bindi
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25 Aralık 2024 08:50
Son güncelleme 25 Aralık 2024 08:54
Süper Lig'de de Avrupa'da da hüsran yaşayan Beşiktaş, yeni yıla yeni başkan ile girecek ve tekrar ayağa kalkmanın yollarını arayacak. Son 8 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta ilk yarıda bazı oyuncuların üzerine çok ağır yük bindi.

TÜM MAÇLARDA 11'DE YER ALDI

Bu isimlerin başında da Rafa Silva geliyor. Bugüne dek oynanan 25 resmi maçın tamamında ilk 11'de yer alan tek futbolcu olan Portekizli yıldız, sezona fırtına gibi başlayıp sonrasında duruldu.

TAKIM DESTEK OLAMADI

Takımın kötü gidişatı, çevresindeki oyuncuların sürekli değişmesi ve kendi mevkisiyle de çok fazla oynanması 31 yaşındaki on numarayı oldukça etkiledi. Ancak her maçta sahada olmaya devam etti. Rafa'nın gösterdiği çabaya rağmen takım arkadaşlarının çoğu zaman sahada ona ayak uyduramaması, taraftarların tepkisini çekti.

TAKİPÇİSİ FERNANDES

25 karşılaşmada 2190 dakika sahada kalan Rafa Silva'yı 24 maçta 2113 dakika oynayan Gedson Fernandes ile 23 maçta 2028 dakika sahada kalan Svensson takip etti.



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