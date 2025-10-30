30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği!

Beşiktaş sağlık ekibi, Rafa Silva'yı Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

calendar 30 Ekim 2025 08:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği!
Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbi öncesinde tek belirsizlik Rafa Silva...

DERBİ İÇİN YOĞUN ÇABA

Konyaspor maçından sonra sakatlanan Portekizli futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giyememişti. Sağlık heyetinin yıldız ismi derbiye yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Rafa'nın durumunu yakından takip eden sağlık heyeti oyuncuyu pazar günü oynanacak dev derbiye yetiştirmeyi hedefliyor. Rafa'nın görev yapamaması halinde ise Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında olduğu gibi 10 numarada Vaclav Cerny'e forma vermesi bekleniyor.

DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

Portekizli yıldızın derbide oynamak istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon skora yaptığı katkıyla dikkat çeken Rafa, Siyah- Beyazlı formayla çıktığı 15 maçta 5 gol, 3 asiste imza attı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
