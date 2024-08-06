Beşiktaş'ta, Oxlade-Chamberlain için ayrılık gelişmesi

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Premier Lig'e dönme ihtimali belirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Oxlade-Chamberlain için ayrılık gelişmesi
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06 Ağustos 2024 18:40
Son güncelleme 06 Ağustos 2024 18:51
The Athletic'in haberine göre; Beşiktaş'ta Chamberlain için ayrılık görüşmelerinin sıklaştığı ve maaş bütçesinde boşluk yaratmak için İngiliz oyuncudan kolaylık beklediği kaydedildi.

Öte yandan haberde iki tarafın da uzlaşmacı bir tutum içinde olduğu ve ayrılık sürecinin sancılı geçmemesi için uğraş verdiği ifade edildi.



SOUTHAMPTON TAKİP EDİYOR

Kariyerine Southampton'da başlayan 30 yaşındaki oyuncu, eski oyuncu ile görüşme halinde. Ayrıca bazı Premier Lig kulüpleri de oyuncunun durumunu alıştırıyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.



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