Beşiktaş'ta N'Koudou, seriye bağladı!

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin yanı sıra Kevin N'Koudou'nun da 2 maçlık performansı yüzleri güldüren bir diğer etken oldu.



Geçen sezondan bu yana eleştirilerin odağında olan N'Koudou ise adeta şov yaparak Kayseri'ye 2, Rizespor'a da 1 gol atarak iki maçta kazanılan 6 puanda önemli bir pay sahibi oldu.



N'Koudou, Hatay maçında da Yalçın'ın en önemli kozlarından birisi olacak.



Önce Cenk Tosun, ardından Aboubakar ve Larin'in sakatlanmasıyla ligin son bölümüne santrforsuz giren Beşiktaş, sakatların yerlerine oynayan futbolcuların müthiş performanslarıyla takım olma farkını ortaya koydu ve iki maçta 6 gol atarak 6 puan kazandı.



