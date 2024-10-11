Beşiktaş'ta kritik viraj!

'ın iki kulvardaki hedefini doğrudan etkileyecek bu maçlar büyük önem taşıyor. Hollandalı teknik adam, bu 3 maçlık periyodu 9 puanla geçerek lig yarışında zirveye çıkmayı ve Avrupa'da da temiz bir sayfa açmayı hedefliyor.



Milli ara sonrası zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş , hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde kritik karşılaşmalara hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde Konyaspor'u ağırladıktan sonra Avrupa'da Lyon deplasmanına gidecek ve hemen ardından ezeli rakibi Galatasaray ile derbide kozlarını paylaşacak.BeşiktaşKara Kartal, 24 Ekim'deki Lyon deplasmanından sonra tam 1 ay İstanbul'dan çıkmayacak. 24 Kasım'daki Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da olursa bu kez Kartal, en az 1 Aralık'a kadar hiç şehir dışına gitmeyecek. Aralık ayı başında Hatayspor'la Mersin'deki maç ilk seyahat olacak.Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Mert Günok'tan Beşiktaş'a iyi haber geldi. Mert Günok, milli aranın ardından oynanacak Konyaspor maçında yeniden eldivenlerini giyebilecek. Mert Günok bu sezon 11 maça çıktı. 35 yaşındaki eldiven bu karşılaşmalarda 13 gol yerken, 4 kez de kalesini gole kapadı.