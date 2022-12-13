Beşiktaş'ta kanatlara iki yıldız gündemde

Beşiktaş'ta öncelik transferi olan kanat için çalışmalar sıklaşmaya başladı. Siyah-Beyazlılarda gündeme gelen Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder için yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı.
Cengiz Ünder için devreye girildi
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yönetim Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. A Spor'da yer alan habere göre, Kara Kartal, 25 yaşındaki milli futbolcuyu transfer ederek büyük bir hamleye imza atmayı planlıyor.
Marsilya'dan ayrılması gündemde
Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesinden sonra fazla forma şansı bulamayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in Fransız ekibinden ayrılmak istediği iddia edilmeye başlandı. Genç kanat oyuncusu gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Cengiz Ünder, 6 gole katkı sağladı
2022-23 sezonunda Olympique Marsilya formasıyla 24 resmi maçta görev yapan Cengiz Ünder, söz konusu karşılaşmalarda 4 asist yaparken 2 gol atma başarısı elde gösterdi.
Bir diğer hedef Anthony Nwakaeme
A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın diğer hedefi Anthony Nwakaeme. Siyah-Beyazlılar, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Suudi Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönmek istiyor
Arabistan'dan mutsuz olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Süper Lig'e geri dönmek istiyor. Nijeryalı oyuncu menajeri aracılığıyla birçok kulübe önerilmeye başlandı. Ghezzal'ın sakatlığı sonrası kanatlarda eksiklikler yaşayan Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesine sıcak bakıyor.
3 gole katkı sağladı
Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan ve toplam 377 dakika süre alan Nwakaeme, 3 golle skora etki etti.
Cengiz Ünder için devreye girildi
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yönetim Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. A Spor'da yer alan habere göre, Kara Kartal, 25 yaşındaki milli futbolcuyu transfer ederek büyük bir hamleye imza atmayı planlıyor.
Marsilya'dan ayrılması gündemde
Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesinden sonra fazla forma şansı bulamayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in Fransız ekibinden ayrılmak istediği iddia edilmeye başlandı. Genç kanat oyuncusu gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Cengiz Ünder, 6 gole katkı sağladı
2022-23 sezonunda Olympique Marsilya formasıyla 24 resmi maçta görev yapan Cengiz Ünder, söz konusu karşılaşmalarda 4 asist yaparken 2 gol atma başarısı elde gösterdi.
Bir diğer hedef Anthony Nwakaeme
A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın diğer hedefi Anthony Nwakaeme. Siyah-Beyazlılar, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Suudi Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönmek istiyor
Arabistan'dan mutsuz olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Süper Lig'e geri dönmek istiyor. Nijeryalı oyuncu menajeri aracılığıyla birçok kulübe önerilmeye başlandı. Ghezzal'ın sakatlığı sonrası kanatlarda eksiklikler yaşayan Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesine sıcak bakıyor.
3 gole katkı sağladı
Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan ve toplam 377 dakika süre alan Nwakaeme, 3 golle skora etki etti.