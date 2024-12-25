Beşiktaş'ta iki yönetimden ortak karar; Forvet transferi

Beşiktaş'ta seçimin ardından başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun forvete bir takviye gerçekleştirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki yönetimden ortak karar; Forvet transferi
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25 Aralık 2024 09:39
Beşiktaş'ta devre arası için ilk hedef forvet transferi.

Seçimin ardından başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun forvete bir takviye gerçekleştirecek. Ciro Immobile'nin yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda İtalyan golcü ayarında bir isim daha takıma dahil edilecek.

Özellikle Immobile'nin ilerleyen yaşı sebebiyle kaçırdığı maçlarda hücum hattında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekipte iki başkan adayının ekibinin de ilk tespiti kanat transferi ve Immobile'yi yedeklemek oldu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan İtalyan golcü, bu maçlarda 13 gol kaydetti.



 
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