Beşiktaş'ta iki yönetimden ortak karar; Forvet transferi

Beşiktaş'ta devre arası için ilk hedef forvet transferi.
Seçimin ardından başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun forvete bir takviye gerçekleştirecek. Ciro Immobile'nin yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda İtalyan golcü ayarında bir isim daha takıma dahil edilecek.
Özellikle Immobile'nin ilerleyen yaşı sebebiyle kaçırdığı maçlarda hücum hattında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekipte iki başkan adayının ekibinin de ilk tespiti kanat transferi ve Immobile'yi yedeklemek oldu.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan İtalyan golcü, bu maçlarda 13 gol kaydetti.
Seçimin ardından başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun forvete bir takviye gerçekleştirecek. Ciro Immobile'nin yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda İtalyan golcü ayarında bir isim daha takıma dahil edilecek.
Özellikle Immobile'nin ilerleyen yaşı sebebiyle kaçırdığı maçlarda hücum hattında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekipte iki başkan adayının ekibinin de ilk tespiti kanat transferi ve Immobile'yi yedeklemek oldu.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan İtalyan golcü, bu maçlarda 13 gol kaydetti.