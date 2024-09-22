Beşiktaş'ta gözler Immobile'de!

Beşiktaş'ta Eyüpspor ile oynanacak maçta gözler golcü futbolcu Ciro Immobile'de olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gözler Immobile'de!
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22 Eylül 2024 12:47
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takımda gözler bu maçta Ciro Immobile'nin üzerinde olacak. Trabzonspor deplasmanını boş geçen İtalyan golcü, Dolmabahçe'de fileleri havalandırmaya çalışacak.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Immobile, 7 gol attı.

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