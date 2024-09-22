Beşiktaş'ta gözler Immobile'de!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takımda gözler bu maçta Ciro Immobile'nin üzerinde olacak. Trabzonspor deplasmanını boş geçen İtalyan golcü, Dolmabahçe'de fileleri havalandırmaya çalışacak.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Immobile, 7 gol attı.
Siyah-beyazlı takımda gözler bu maçta Ciro Immobile'nin üzerinde olacak. Trabzonspor deplasmanını boş geçen İtalyan golcü, Dolmabahçe'de fileleri havalandırmaya çalışacak.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Immobile, 7 gol attı.