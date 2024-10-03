Beşiktaş'ta gözler Dolmabahçe golcüsünde!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak maçta gözler, Siyah-Beyazlılar'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'de olacak.
Kara Kartal'ın sezon başında katılan yıldız santrfor, 10 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başarmıştı.
İtalyan futbolcu, son olarak 3-0 sona eren Kayserispor karşılaşmasına, attığı 2 golle damgasını vurmuştu.
DOLMABAHÇE'DE 6 GOL
Attığı 10 golün 2'sini Kayseri'de, 2'sini de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'a karşı kaydeden Immobile, 6 sayısını ise Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nda attı.
Tecrübeli santrfor, bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gollerine devam etmeye çalışacak.
Dolmabahçe'de oynanacak maçta gözler, Siyah-Beyazlılar'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'de olacak.
Kara Kartal'ın sezon başında katılan yıldız santrfor, 10 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başarmıştı.
İtalyan futbolcu, son olarak 3-0 sona eren Kayserispor karşılaşmasına, attığı 2 golle damgasını vurmuştu.
DOLMABAHÇE'DE 6 GOL
Attığı 10 golün 2'sini Kayseri'de, 2'sini de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'a karşı kaydeden Immobile, 6 sayısını ise Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nda attı.
Tecrübeli santrfor, bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gollerine devam etmeye çalışacak.