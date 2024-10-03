Beşiktaş'ta gözler Dolmabahçe golcüsünde!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maçta gözler, Siyah-Beyazlılar'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'de olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta gözler Dolmabahçe golcüsünde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2024 10:39
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak maçta gözler, Siyah-Beyazlılar'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'de olacak.

Kara Kartal'ın sezon başında katılan yıldız santrfor, 10 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başarmıştı.

İtalyan futbolcu, son olarak 3-0 sona eren Kayserispor karşılaşmasına, attığı 2 golle damgasını vurmuştu.

DOLMABAHÇE'DE 6 GOL

Attığı 10 golün 2'sini Kayseri'de, 2'sini de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'a karşı kaydeden Immobile, 6 sayısını ise Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nda attı.

Tecrübeli santrfor, bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gollerine devam etmeye çalışacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery