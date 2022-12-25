Beşiktaş'ta gözler Cenk Tosun'da

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında hücum hattında belirgin bir yükseliş yaşanmıştı.



Önceki teknik direktör Valerien Ismael'in döneminde dakikalara mahkum kalan Cenk Tosun, ilk 11'e geçiş yapması sonrasında kısa sürede takıma maksimum katkı vermeye başladı.



KUPADA YILDIZLAŞTI



Son olarak Şanlıurfaspor'la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında takım 2-0 geriye düşmüşken sorumluluk alan Cenk, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla geri dönüşün en önemli mimarı olmuştu.



GAZİANTEP'TE EN ÖNEMLİ SİLAH



Başarılı futbolcu, Gaziantep FK deplasmanında oynanacak karşılaşmada da Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Tosun, Weghorst'la birlikte Beşiktaş'a zaferi getirmeye çalışacak.





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