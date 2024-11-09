Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un eli güçlendi!

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü oynadığı maçta Malmö'yü yenerek karabulutları dağıtan Beşiktaş'ta rota pazar günkü RAMS Başakşehir karşılaşmasına çevrildi. Özellikle Rashica ve Paulista'nın yokluğunda zorlandığı gözlenen siyah-beyazlı takımda bu iki futbolcunun dönüşüyle Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un eli güçlendi.
Sakat Immobile ve cezalı Emirhan dışında eksiği bulunmayan Kartal'da tecrübeli teknik direktörün ideale yakın bir 11 sahaya süreceği öğrenildi. Paulista'nın dönüşüyle defans hattı toparlanırken, Malmö maçında Felix Uduokhai de daha rahattı, ayrıca Svensson da kariyer maçlarından birini oynadı.
Hollandalı teknik adam merkez orta sahada Fernandes'in partneri Al Musrati olacak, Avrupa mücadelesinde oyuna sonradan giren sağ kanat Rashica'nın bu kez ilk 11'de sahada olacağı öğrenildi. 10 numarada yine Rafa Silva görev yapacak, solda ise son maçlarda hem iyi performans gösteren hem de goller atan Muçi formayı alacak.
Immobile'nin yokluğunda Mustafa mı, Semih mi sorularına ise Semih Malmö karşısında futbolu ve golüyle en güzel cevabı vermişti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Başakşehir karşısında da ileri uçta tercihini yine Semih'ten yana yapacağı bildirildi.
Sakat Immobile ve cezalı Emirhan dışında eksiği bulunmayan Kartal'da tecrübeli teknik direktörün ideale yakın bir 11 sahaya süreceği öğrenildi. Paulista'nın dönüşüyle defans hattı toparlanırken, Malmö maçında Felix Uduokhai de daha rahattı, ayrıca Svensson da kariyer maçlarından birini oynadı.
Hollandalı teknik adam merkez orta sahada Fernandes'in partneri Al Musrati olacak, Avrupa mücadelesinde oyuna sonradan giren sağ kanat Rashica'nın bu kez ilk 11'de sahada olacağı öğrenildi. 10 numarada yine Rafa Silva görev yapacak, solda ise son maçlarda hem iyi performans gösteren hem de goller atan Muçi formayı alacak.
Immobile'nin yokluğunda Mustafa mı, Semih mi sorularına ise Semih Malmö karşısında futbolu ve golüyle en güzel cevabı vermişti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Başakşehir karşısında da ileri uçta tercihini yine Semih'ten yana yapacağı bildirildi.