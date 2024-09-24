Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sonrası dikkat çeken olay!

Beşiktaş'ta gelir gelmez savunmanın vazgeçilmez isimlerinden olan Felix Uduokhai performansıyla yüzleri güldürüyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sonrası dikkat çeken olay!
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24 Eylül 2024 10:11
Son güncelleme 24 Eylül 2024 10:12
Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Felix Uduokhai performansıyla fark yaratan isimlerden oldu.

SAVUNMADA FARK YARATTI

Beşiktaş, Uduokhai'nin 90 dakika forma giydiği 3 karşılaşmada da akan oyunda kalesinde gol görmedi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında serbest vuruş kaynaklı, Eyüpspor'dan ise penaltıdan gol yedi. Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmasında ise kalesini gole kapadı.

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