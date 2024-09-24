Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sonrası dikkat çeken olay!

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Felix Uduokhai performansıyla fark yaratan isimlerden oldu.
SAVUNMADA FARK YARATTI
Beşiktaş, Uduokhai'nin 90 dakika forma giydiği 3 karşılaşmada da akan oyunda kalesinde gol görmedi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında serbest vuruş kaynaklı, Eyüpspor'dan ise penaltıdan gol yedi. Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmasında ise kalesini gole kapadı.
SAVUNMADA FARK YARATTI
Beşiktaş, Uduokhai'nin 90 dakika forma giydiği 3 karşılaşmada da akan oyunda kalesinde gol görmedi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında serbest vuruş kaynaklı, Eyüpspor'dan ise penaltıdan gol yedi. Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmasında ise kalesini gole kapadı.