Beşiktaş'ta, emektar kaptana veda töreni

Beşiktaş, futbol kariyerini noktalamak üzere olan 40 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson'a veda etmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta, emektar kaptana veda töreni
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06 Haziran 2023 11:28
Beşiktaş, uzun yıllardır takımın kaptanı olan emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'a veda ediyor.

Siyah-beyazlı forma ile son heyecanını Konyaspor karşısında yaşayacak olan Kanadalı futbolcu, onore edilecek. 2013'te başlayan Beşiktaş macerasının sonuna gelen 40 yaşındaki orta saha oyuncusu için özel veda töreni yapılacak.

Hem yönetim hem de taraftarların bu konuda çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, Konyaspor müsabakası duygusal anlara sahne olacak.

 
 

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