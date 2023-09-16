Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yapıldı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 2. olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün toplam borcu, 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olarak açıklandı.
AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin sözleri...
Ahmet Nur Çebi: "Divan toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dün geceden beri bir yanlış algılama var. Buna açıklık getirmek istiyorum. Sayın divan başkanımız ile bir hafta önce yemek yedik. Çok konuları konuştuk. O yemekte, diğer kurul üyeleri ile yemek yemenin faydalı olacağı ifade edildi. Başım gözüm üzerine, çarşamba ve perşembe uygunluk yoktu ama cuma günü için tamam dedim. Cuma günü hem yönetim kurulu toplantısı hem de transfer son günü olması nedeniyle zaman sıkıntısı vardı. Erol Bey'e de bildirdim gecikeceğimi, benim genel kurul tarafından seçilmiş kurul başkanlarına, gecikme nedeniyle özür diliyorum. Transferler uğraşıyordum. Hepinizden özür diliyorum. Ben daha sonra yemeğe geldim. Erol Bey'le yemek yedik. Bu kadar değerli kurul başkanlarına saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Tekrar özür dilerim. Buna da açıklık getirmek istiyorum"
Ahmet Nur Çebi: "Tüzüğümüzde başkanın onayıyla denetlenebilir bazı yerlerden bahsediliyor. Ben buna karşıyım. Süratle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de her şeyi yapmaya hazırım."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın borcu 6.9 Milyar TL'dir
Ahmet Nur Çebi: "Futbol takımının bütçesiyle ilgili bir şeyler açıklamak istiyorum. 61 milyon euro olan 2017-2018 sezonunda olan rakamları geldiğimiz anda direkt 34 milyon euro'ya düşürdük, bunun içinde 8 milyon euro faydalanamadığımız oyuncular vardı. Bunları dışarıya aldığınızda yaklaşık 26-27 milyon euro'ya düştüğünü göreceksiniz."
Ahmet Nur Çebi: "Biz bu süreçte şampiyon olduk. Daha sonra 31, bu sene de 38 milyon maaş bütçemiz. Bu 7-8 milyon euro'nun arkasında yatan sebep, Suudi Arabistan'daki bir siyasetten kaynaklanan ve futbolculara verilen yüksek ücretler. Forma satışları, pandemide 198 bin adet olan forma satışı, 350 bine çıktı. Daha da artacağını ümit ediyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Biz bu sene şampiyon olacağız"
Ahmet Nur Çebi: "Bizim mülklerimiz var. Hiçbir zaman için hiçbir yönetici ve başkanın onları satarak bir süreci yönetmek istediğini düşünmüyorum. Olabildiği kadar onları muhafaza etmek gelecek nesil için önemli."
Ahmet Nur Çebi: "Geldiğimiz süreç içerisinde, zor şartlar altında kupa aldık ama bir pandemi vardı. Değişik bir süreçti. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon euro olmuştur. Artan kurun maliyeti 18 milyon euro, devletimizin arttırdığı ekstra vergi yükü 25 milyon olmuştur. Kadro dışı futbolcularımız vardı. Maalesef randıman alamadık. 3.5 sene boyunca kadro dışı oyuncular vardı, 31 milyon euro. En önemlisi yayın hakları, 4 yıl içerisinde 40 milyon euro aşağıya gelmiştir. 144 milyon euro bizim elimizde olmayan nedenlerle kulübün kasasına girmedi. Eğer o rakamlar girseydi, bugün kulübün borcu 4 milyardan aşağıya olurdu."
Ahmet Nur Çebi: "Mali durumu anlatmaya çalışayım. Evet çok parlak bir durum yok ama diğerlerinden daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Faaliyet karar ve zararlarımızın benim geldiğim süreç içerisinde 900 milyon olduğunu görüyoruz. Giderlerimizin 1 milyar 900 milyon, 2 milyar birine diyelim, 1 milyar da faaliyet zararına koyalım. Buraya baktığınızda 2 milyarın elimizde olmayan sebeplerden kaynaklandığını belirtmek istiyorum. Elimde olsa bunları da aşağıya çekmeye çalışırım."
Ahmet Nur Çebi: "Talisca'yı almak istedik ama kulübü bırakmadı. Ramos'u, Beşiktaş'a kazandırmak istedik ama maliyetleri sebebiyle olmadı."
Ahmet Nur Çebi: "MHK'nin içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Bunlar beceremiyorlar, yapamıyorlar, kafaları karışık. Ben, 'Bu hakemler gitsin, geri gelmesinler' diyen tek kişi bendim. Bugün hakemlerle alakalı bir şey söylenecekse sadece ben söyleyebilirim, diğerlerinin ağzını açmaya hakkı yok."
Ahmet Nur Çebi: "Başkan adayı olacak varsa ben onun itibarını zedelemem. Aday olacak varsa gelsin konuşalım. Mayıs ayında seçimi yapalım. Mühim olan Beşiktaş'tır."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş camiasından birisinin yönetimden istifa etmesi benim onunla çalışmama engel olmaz. Ben ondan faydalanacağım. Becerikli çocuk, çevresi var. Fikir ayrılığımız olmuş, ona da saygı duyuyorum. Serhan'la çalışmaya devam etmek istiyorum. Herkes yönetici olmak zorunda değil, camia 15 milyon"
Ahmet Nur Çebi: "Biz her konuştuğumuzda ceza, ceza, ceza... Bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum. Sürekli kayıtları açıklayın diyoruz. Yapıyoruz ama karşıda bir duvar var. Beşiktaş'ın TFF'de seçilen başkana kullanacağı 7 oy var. Ben de şunu istirham ediyorum, camianın ben TFF başkanı ile tartışırken benim arkamda yeteri kadar durduğunu düşünmüyorum. Yeteri kadar destek gördüğümü düşünmüyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Transfer konuları meşakkatli iş. Rakibiniz kovalayabilir, futbolcunun başka beklentisi olabilir, kulübü başka beklentiye gelebilir. Bana göre transferler altına imza atılmadan bitmemiş sayılır. Altına imza atmadan çift taraflı açıklanmaması gerekiyor. Sessizliğimiz Beşiktaş içindi, mazur görsünler. Taraftarın böyle bir motivasyonu ihtiyacı olabilir rakiplerimiz açıklarken ama rakiplerimizi de göreceğiz. Biz mal mülk satmadık. Beşiktaş'ın malına dokunmadık. Bütçemizi buna göre ayarladık."
Ahmet Nur Çebi: "Sosyal medya troller var. Bot hesaplar var, küfürler var. Hiç rahatsız oluyor musunuz, Ahmet Nur Çebi'nin anasına çoluğuna çocuğuna küfür edilirken? Hepsini kastetmedim ben. Bana yapılan küfürlere karşı bir şey yaptınız mı?"
Ahmet Nur Çebi: "Ben her zaman söylüyorum, Beşiktaş başkanlığına aday olacak hiç kimsenin, hırpalanmasını ve yıpranmasını istemiyorum. Bana yapılanın başkasına yapılmasını istemiyorum. Barış çubuğu uzattım. 15 ay oldu, bir seçim yapıldı. O seçimde aday olmadınız. Olunsun istedim. Defalarca söyledim. O seçimi takip eden 2 ay sonra camiayı rahatsız etmenin ne faydası olabilir, onu bilmiyorum. Ben taraftarımıza hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Ben, başkaları tarafından manipüle edilen bazı taraftarı ifade ettim. Ama siz bunu birleştirerek, taraftarla beni karşı karşıya getirme düşünceniz varsa, bunu yapmayın. Taraftara karşı herhangi bir sorunum yok."
HASAN ARAT
Hasan Arat: "Sayın başkan az önce futbol dünyasındaki değişimi anlattı. Medya kullanım alışkanlıkları değişiyor Beşiktaş medyasında olduğu gibi. Bizim de parçası olduğumuz futbol dünyasının şu anda Avrupa'daki değeri yaklaşık 26.5 milyar euro. Asya ve Amerika pazardan çok ciddi pay almaya başladı. Premier Lig'in bugün ki değeri 12 milyar euro iken 1 milyar euro civarında. Yayın geliri İngiltere'de 2 milyar euro iken, Almanya'da 1 milyar euro iken, Türkiye'de 90 milyon eurolara kadar düştü."
Hasan Arat: "En büyük gelirlerimizden olan yayın geliri gün geçtikçe erimeye devam ediyor. Faizin gün geçtikçe artacağı da piyasada olan tüm dostlarımız tarafından biliniyor. Yayın gelirleri bile artık faiz gelirlerini karşılamakta zorluk yaşayacak."
Hasan Arat: "Seçilerek göreve gelen kurullar arasında güçler ayrılığı vardır. Özerk bölge kurmakla itham edilen kurullarımızın hangi yanlışı vardır bi yönetimden bunu öğrenmemiz lazım. Ama bugün memnuniyetle izliyorum ki tüm kurullarla 10 gün içerisinde ilişkiler daha iyi hale gelmiş."
Hasan Arat: "Beşiktaş yönetimi komplo kurulduğunu iddia ediyor. Kendi camiasını, üyelerini zan altında bırakıyor. Taraftarı, yönetime komplo kurmakla, sosyal medyada eleştirenleri trol olmakla itham ediyor. Ayrıca taraftar şapkasını önüne düşünsün şeklinde taraftara hitapta bulunuyor. Şapkayı önüne koyması gereken bir merci varsa eğer o da yönetimdir. Taraftar değildir.
Hasan Arat: "Siz dilediğiniz şekilde herkese hitap edemezsiniz. Türkiye bir hukuk devletidir. Mikrofonlar önünnde 10 gün önce söylediğiniz cümleler Türk Ceza Kanunun 167. maddesine göre suçtur. Beşiktaş tüzüğünün 47. maddesi C bendine göre aykırıdır. Mikrofonun önüne geçip iftira atıyorsunuz. Beşiktaş'ın web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bu cümleleri çıkartıyorsun. İnşallah söylediklerinizden pişmanlık duygusu yaşamazsınız."
Hasan Arat: "Beni Beşiktaş camiası iyi tanır, neleri asla yapmayacağımı da iyi bilir. Ben bu kulübe geldiğimde 19 yaşoıdaydım. 22 yıldır nerede olduğumu soruyorsunuz. 7 numaralı formam orada asılı duruyor. Ay-Yıldızlı Beşiktaş armasını uluslararası karşılaşmalarda taşıdım. Hayatımdaki ilk maaşı 44 yıl önce Beşiktaş'tan aldım. Ben hep buradayım biz hepimiz Beşiktaş sayesinde buradayız. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur burada ki herkesin Beşiktaş'a borcu vardır."
Hasan Arat: "Bana bu kulüp babanızın çiftliği mi diye laf ettiniz. Benim babam memurdu. Babam bana sadecce onur ve şeref bıraktı. Bir daha rahmetli babam hakkında ağzınıza laf almayın. Ben bir önceki dönem ikinci başkanken kulübün kasasına sakladığımız raporları açıklamayan sizin yönetiminiz değil mi? Siz bu takımın evlatları malum örgüt tarafından alınırken neredeydiniz? Gençlerimiz Çarşı davasında 10 yıldır yargılanırken neredeydiniz? Fulya'da 95 milyon zarar var diyip sonra Fulya davasını buhar eden kimdi? Genel kurul üyelerinin mahkemede kazandığı 515 milyon liralık bütçe aşım davasını neden üst mahkemeye taşıdınız? KPMG raporlarını hiçbir yetkili kurumla paylaşmayarak şahsi kasanızda tuttuğunuzu söyleyen siz değil misiniz. Buradan Beşiktaşlılara sesleniyorum Beşiktaş'ı kimse kendi çiftliği gibi yönetemeyecek. Siz bu göreve yeni gelmediniz, 12 yıldır en üst düzeyde bu görevdesiniz. Bu camia şans verdi, zaman verdi eser ortada ışıkta perk görünmüyor. Görüşümü bir kez daha açıklıyorum. Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref Bey'lerden, Hakkı Bey'lerden kaldı. Bu kulüp terör örgütlerine kalmasın diye bizi göreve çağıran Süleyman Seba'den emanet."
ALİ RIZA DİZDAR - SEMİH DİNÇER
Ali Rıza Dizdar: "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar kurtarır yabancı sermayeye gerek yoktur."
Ali Rıza Dizdar: "İstifa eden adamı geri getiremezsiniz. İstifa tek kişiliktir istifayı verir ve gider."
Semih Dinçer: "TFF Başkanının çıkıp kendi ayağına sıktı diyerek mayfa ağızıyla konuşması blinç altında nasıl birisi olduğunu gösteriyor."
Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün toplam borcu, 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olarak açıklandı.
AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin sözleri...
Ahmet Nur Çebi: "Divan toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dün geceden beri bir yanlış algılama var. Buna açıklık getirmek istiyorum. Sayın divan başkanımız ile bir hafta önce yemek yedik. Çok konuları konuştuk. O yemekte, diğer kurul üyeleri ile yemek yemenin faydalı olacağı ifade edildi. Başım gözüm üzerine, çarşamba ve perşembe uygunluk yoktu ama cuma günü için tamam dedim. Cuma günü hem yönetim kurulu toplantısı hem de transfer son günü olması nedeniyle zaman sıkıntısı vardı. Erol Bey'e de bildirdim gecikeceğimi, benim genel kurul tarafından seçilmiş kurul başkanlarına, gecikme nedeniyle özür diliyorum. Transferler uğraşıyordum. Hepinizden özür diliyorum. Ben daha sonra yemeğe geldim. Erol Bey'le yemek yedik. Bu kadar değerli kurul başkanlarına saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Tekrar özür dilerim. Buna da açıklık getirmek istiyorum"
Ahmet Nur Çebi: "Tüzüğümüzde başkanın onayıyla denetlenebilir bazı yerlerden bahsediliyor. Ben buna karşıyım. Süratle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de her şeyi yapmaya hazırım."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın borcu 6.9 Milyar TL'dir
Ahmet Nur Çebi: "Futbol takımının bütçesiyle ilgili bir şeyler açıklamak istiyorum. 61 milyon euro olan 2017-2018 sezonunda olan rakamları geldiğimiz anda direkt 34 milyon euro'ya düşürdük, bunun içinde 8 milyon euro faydalanamadığımız oyuncular vardı. Bunları dışarıya aldığınızda yaklaşık 26-27 milyon euro'ya düştüğünü göreceksiniz."
Ahmet Nur Çebi: "Biz bu süreçte şampiyon olduk. Daha sonra 31, bu sene de 38 milyon maaş bütçemiz. Bu 7-8 milyon euro'nun arkasında yatan sebep, Suudi Arabistan'daki bir siyasetten kaynaklanan ve futbolculara verilen yüksek ücretler. Forma satışları, pandemide 198 bin adet olan forma satışı, 350 bine çıktı. Daha da artacağını ümit ediyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Biz bu sene şampiyon olacağız"
Ahmet Nur Çebi: "Bizim mülklerimiz var. Hiçbir zaman için hiçbir yönetici ve başkanın onları satarak bir süreci yönetmek istediğini düşünmüyorum. Olabildiği kadar onları muhafaza etmek gelecek nesil için önemli."
Ahmet Nur Çebi: "Geldiğimiz süreç içerisinde, zor şartlar altında kupa aldık ama bir pandemi vardı. Değişik bir süreçti. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon euro olmuştur. Artan kurun maliyeti 18 milyon euro, devletimizin arttırdığı ekstra vergi yükü 25 milyon olmuştur. Kadro dışı futbolcularımız vardı. Maalesef randıman alamadık. 3.5 sene boyunca kadro dışı oyuncular vardı, 31 milyon euro. En önemlisi yayın hakları, 4 yıl içerisinde 40 milyon euro aşağıya gelmiştir. 144 milyon euro bizim elimizde olmayan nedenlerle kulübün kasasına girmedi. Eğer o rakamlar girseydi, bugün kulübün borcu 4 milyardan aşağıya olurdu."
Ahmet Nur Çebi: "Mali durumu anlatmaya çalışayım. Evet çok parlak bir durum yok ama diğerlerinden daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Faaliyet karar ve zararlarımızın benim geldiğim süreç içerisinde 900 milyon olduğunu görüyoruz. Giderlerimizin 1 milyar 900 milyon, 2 milyar birine diyelim, 1 milyar da faaliyet zararına koyalım. Buraya baktığınızda 2 milyarın elimizde olmayan sebeplerden kaynaklandığını belirtmek istiyorum. Elimde olsa bunları da aşağıya çekmeye çalışırım."
Ahmet Nur Çebi: "Talisca'yı almak istedik ama kulübü bırakmadı. Ramos'u, Beşiktaş'a kazandırmak istedik ama maliyetleri sebebiyle olmadı."
Ahmet Nur Çebi: "MHK'nin içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Bunlar beceremiyorlar, yapamıyorlar, kafaları karışık. Ben, 'Bu hakemler gitsin, geri gelmesinler' diyen tek kişi bendim. Bugün hakemlerle alakalı bir şey söylenecekse sadece ben söyleyebilirim, diğerlerinin ağzını açmaya hakkı yok."
Ahmet Nur Çebi: "Başkan adayı olacak varsa ben onun itibarını zedelemem. Aday olacak varsa gelsin konuşalım. Mayıs ayında seçimi yapalım. Mühim olan Beşiktaş'tır."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş camiasından birisinin yönetimden istifa etmesi benim onunla çalışmama engel olmaz. Ben ondan faydalanacağım. Becerikli çocuk, çevresi var. Fikir ayrılığımız olmuş, ona da saygı duyuyorum. Serhan'la çalışmaya devam etmek istiyorum. Herkes yönetici olmak zorunda değil, camia 15 milyon"
Ahmet Nur Çebi: "Biz her konuştuğumuzda ceza, ceza, ceza... Bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum. Sürekli kayıtları açıklayın diyoruz. Yapıyoruz ama karşıda bir duvar var. Beşiktaş'ın TFF'de seçilen başkana kullanacağı 7 oy var. Ben de şunu istirham ediyorum, camianın ben TFF başkanı ile tartışırken benim arkamda yeteri kadar durduğunu düşünmüyorum. Yeteri kadar destek gördüğümü düşünmüyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Transfer konuları meşakkatli iş. Rakibiniz kovalayabilir, futbolcunun başka beklentisi olabilir, kulübü başka beklentiye gelebilir. Bana göre transferler altına imza atılmadan bitmemiş sayılır. Altına imza atmadan çift taraflı açıklanmaması gerekiyor. Sessizliğimiz Beşiktaş içindi, mazur görsünler. Taraftarın böyle bir motivasyonu ihtiyacı olabilir rakiplerimiz açıklarken ama rakiplerimizi de göreceğiz. Biz mal mülk satmadık. Beşiktaş'ın malına dokunmadık. Bütçemizi buna göre ayarladık."
Ahmet Nur Çebi: "Sosyal medya troller var. Bot hesaplar var, küfürler var. Hiç rahatsız oluyor musunuz, Ahmet Nur Çebi'nin anasına çoluğuna çocuğuna küfür edilirken? Hepsini kastetmedim ben. Bana yapılan küfürlere karşı bir şey yaptınız mı?"
Ahmet Nur Çebi: "Ben her zaman söylüyorum, Beşiktaş başkanlığına aday olacak hiç kimsenin, hırpalanmasını ve yıpranmasını istemiyorum. Bana yapılanın başkasına yapılmasını istemiyorum. Barış çubuğu uzattım. 15 ay oldu, bir seçim yapıldı. O seçimde aday olmadınız. Olunsun istedim. Defalarca söyledim. O seçimi takip eden 2 ay sonra camiayı rahatsız etmenin ne faydası olabilir, onu bilmiyorum. Ben taraftarımıza hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Ben, başkaları tarafından manipüle edilen bazı taraftarı ifade ettim. Ama siz bunu birleştirerek, taraftarla beni karşı karşıya getirme düşünceniz varsa, bunu yapmayın. Taraftara karşı herhangi bir sorunum yok."
HASAN ARAT
Hasan Arat: "Sayın başkan az önce futbol dünyasındaki değişimi anlattı. Medya kullanım alışkanlıkları değişiyor Beşiktaş medyasında olduğu gibi. Bizim de parçası olduğumuz futbol dünyasının şu anda Avrupa'daki değeri yaklaşık 26.5 milyar euro. Asya ve Amerika pazardan çok ciddi pay almaya başladı. Premier Lig'in bugün ki değeri 12 milyar euro iken 1 milyar euro civarında. Yayın geliri İngiltere'de 2 milyar euro iken, Almanya'da 1 milyar euro iken, Türkiye'de 90 milyon eurolara kadar düştü."
Hasan Arat: "En büyük gelirlerimizden olan yayın geliri gün geçtikçe erimeye devam ediyor. Faizin gün geçtikçe artacağı da piyasada olan tüm dostlarımız tarafından biliniyor. Yayın gelirleri bile artık faiz gelirlerini karşılamakta zorluk yaşayacak."
Hasan Arat: "Seçilerek göreve gelen kurullar arasında güçler ayrılığı vardır. Özerk bölge kurmakla itham edilen kurullarımızın hangi yanlışı vardır bi yönetimden bunu öğrenmemiz lazım. Ama bugün memnuniyetle izliyorum ki tüm kurullarla 10 gün içerisinde ilişkiler daha iyi hale gelmiş."
Hasan Arat: "Beşiktaş yönetimi komplo kurulduğunu iddia ediyor. Kendi camiasını, üyelerini zan altında bırakıyor. Taraftarı, yönetime komplo kurmakla, sosyal medyada eleştirenleri trol olmakla itham ediyor. Ayrıca taraftar şapkasını önüne düşünsün şeklinde taraftara hitapta bulunuyor. Şapkayı önüne koyması gereken bir merci varsa eğer o da yönetimdir. Taraftar değildir.
Hasan Arat: "Siz dilediğiniz şekilde herkese hitap edemezsiniz. Türkiye bir hukuk devletidir. Mikrofonlar önünnde 10 gün önce söylediğiniz cümleler Türk Ceza Kanunun 167. maddesine göre suçtur. Beşiktaş tüzüğünün 47. maddesi C bendine göre aykırıdır. Mikrofonun önüne geçip iftira atıyorsunuz. Beşiktaş'ın web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bu cümleleri çıkartıyorsun. İnşallah söylediklerinizden pişmanlık duygusu yaşamazsınız."
Hasan Arat: "Beni Beşiktaş camiası iyi tanır, neleri asla yapmayacağımı da iyi bilir. Ben bu kulübe geldiğimde 19 yaşoıdaydım. 22 yıldır nerede olduğumu soruyorsunuz. 7 numaralı formam orada asılı duruyor. Ay-Yıldızlı Beşiktaş armasını uluslararası karşılaşmalarda taşıdım. Hayatımdaki ilk maaşı 44 yıl önce Beşiktaş'tan aldım. Ben hep buradayım biz hepimiz Beşiktaş sayesinde buradayız. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur burada ki herkesin Beşiktaş'a borcu vardır."
Hasan Arat: "Bana bu kulüp babanızın çiftliği mi diye laf ettiniz. Benim babam memurdu. Babam bana sadecce onur ve şeref bıraktı. Bir daha rahmetli babam hakkında ağzınıza laf almayın. Ben bir önceki dönem ikinci başkanken kulübün kasasına sakladığımız raporları açıklamayan sizin yönetiminiz değil mi? Siz bu takımın evlatları malum örgüt tarafından alınırken neredeydiniz? Gençlerimiz Çarşı davasında 10 yıldır yargılanırken neredeydiniz? Fulya'da 95 milyon zarar var diyip sonra Fulya davasını buhar eden kimdi? Genel kurul üyelerinin mahkemede kazandığı 515 milyon liralık bütçe aşım davasını neden üst mahkemeye taşıdınız? KPMG raporlarını hiçbir yetkili kurumla paylaşmayarak şahsi kasanızda tuttuğunuzu söyleyen siz değil misiniz. Buradan Beşiktaşlılara sesleniyorum Beşiktaş'ı kimse kendi çiftliği gibi yönetemeyecek. Siz bu göreve yeni gelmediniz, 12 yıldır en üst düzeyde bu görevdesiniz. Bu camia şans verdi, zaman verdi eser ortada ışıkta perk görünmüyor. Görüşümü bir kez daha açıklıyorum. Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref Bey'lerden, Hakkı Bey'lerden kaldı. Bu kulüp terör örgütlerine kalmasın diye bizi göreve çağıran Süleyman Seba'den emanet."
ALİ RIZA DİZDAR - SEMİH DİNÇER
Ali Rıza Dizdar: "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar kurtarır yabancı sermayeye gerek yoktur."
Ali Rıza Dizdar: "İstifa eden adamı geri getiremezsiniz. İstifa tek kişiliktir istifayı verir ve gider."
Semih Dinçer: "TFF Başkanının çıkıp kendi ayağına sıktı diyerek mayfa ağızıyla konuşması blinç altında nasıl birisi olduğunu gösteriyor."