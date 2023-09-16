Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yapıldı

6 milyar 696 milyon 974 bin TL olarak açıklandı.



AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

Ahmet Nur Çebi: "Divan toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dün geceden beri bir yanlış algılama var. Buna açıklık getirmek istiyorum. Sayın divan başkanımız ile bir hafta önce yemek yedik. Çok konuları konuştuk. O yemekte, diğer kurul üyeleri ile yemek yemenin faydalı olacağı ifade edildi. Başım gözüm üzerine, çarşamba ve perşembe uygunluk yoktu ama cuma günü için tamam dedim. Cuma günü hem yönetim kurulu toplantısı hem de transfer son günü olması nedeniyle zaman sıkıntısı vardı. Erol Bey'e de bildirdim gecikeceğimi, benim genel kurul tarafından seçilmiş kurul başkanlarına, gecikme nedeniyle özür diliyorum. Transferler uğraşıyordum. Hepinizden özür diliyorum. Ben daha sonra yemeğe geldim. Erol Bey'le yemek yedik. Bu kadar değerli kurul başkanlarına saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Tekrar özür dilerim. Buna da açıklık getirmek istiyorum"





Ahmet Nur Çebi: "Futbol takımının bütçesiyle ilgili bir şeyler açıklamak istiyorum. 61 milyon euro olan 2017-2018 sezonunda olan rakamları geldiğimiz anda direkt 34 milyon euro'ya düşürdük, bunun içinde 8 milyon euro faydalanamadığımız oyuncular vardı. Bunları dışarıya aldığınızda yaklaşık 26-27 milyon euro'ya düştüğünü göreceksiniz."



Ahmet Nur Çebi: "Biz bu süreçte şampiyon olduk. Daha sonra 31, bu sene de 38 milyon maaş bütçemiz. Bu 7-8 milyon euro'nun arkasında yatan sebep, Suudi Arabistan'daki bir siyasetten kaynaklanan ve futbolculara verilen yüksek ücretler. Forma satışları, pandemide 198 bin adet olan forma satışı, 350 bine çıktı. Daha da artacağını ümit ediyorum."



Ahmet Nur Çebi: "Biz bu sene şampiyon olacağız"



Ahmet Nur Çebi: "Bizim mülklerimiz var. Hiçbir zaman için hiçbir yönetici ve başkanın onları satarak bir süreci yönetmek istediğini düşünmüyorum. Olabildiği kadar onları muhafaza etmek gelecek nesil için önemli."



Ahmet Nur Çebi: "Geldiğimiz süreç içerisinde, zor şartlar altında kupa aldık ama bir pandemi vardı. Değişik bir süreçti. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon euro olmuştur. Artan kurun maliyeti 18 milyon euro, devletimizin arttırdığı ekstra vergi yükü 25 milyon olmuştur. Kadro dışı futbolcularımız vardı. Maalesef randıman alamadık. 3.5 sene boyunca kadro dışı oyuncular vardı, 31 milyon euro. En önemlisi yayın hakları, 4 yıl içerisinde 40 milyon euro aşağıya gelmiştir. 144 milyon euro bizim elimizde olmayan nedenlerle kulübün kasasına girmedi. Eğer o rakamlar girseydi, bugün kulübün borcu 4 milyardan aşağıya olurdu."



Ahmet Nur Çebi: "Mali durumu anlatmaya çalışayım. Evet çok parlak bir durum yok ama diğerlerinden daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Faaliyet karar ve zararlarımızın benim geldiğim süreç içerisinde 900 milyon olduğunu görüyoruz. Giderlerimizin 1 milyar 900 milyon, 2 milyar birine diyelim, 1 milyar da faaliyet zararına koyalım. Buraya baktığınızda 2 milyarın elimizde olmayan sebeplerden kaynaklandığını belirtmek istiyorum. Elimde olsa bunları da aşağıya çekmeye çalışırım."



Ahmet Nur Çebi: "Talisca'yı almak istedik ama kulübü bırakmadı. Ramos'u, Beşiktaş'a kazandırmak istedik ama maliyetleri sebebiyle olmadı."



Ahmet Nur Çebi: "MHK'nin içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Bunlar beceremiyorlar, yapamıyorlar, kafaları karışık. Ben, 'Bu hakemler gitsin, geri gelmesinler' diyen tek kişi bendim. Bugün hakemlerle alakalı bir şey söylenecekse sadece ben söyleyebilirim, diğerlerinin ağzını açmaya hakkı yok."



Ahmet Nur Çebi: "Başkan adayı olacak varsa ben onun itibarını zedelemem. Aday olacak varsa gelsin konuşalım. Mayıs ayında seçimi yapalım. Mühim olan Beşiktaş'tır."



Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş camiasından birisinin yönetimden istifa etmesi benim onunla çalışmama engel olmaz. Ben ondan faydalanacağım. Becerikli çocuk, çevresi var. Fikir ayrılığımız olmuş, ona da saygı duyuyorum. Serhan'la çalışmaya devam etmek istiyorum. Herkes yönetici olmak zorunda değil, camia 15 milyon"



Ahmet Nur Çebi: "Biz her konuştuğumuzda ceza, ceza, ceza... Bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum. Sürekli kayıtları açıklayın diyoruz. Yapıyoruz ama karşıda bir duvar var. Beşiktaş'ın TFF'de seçilen başkana kullanacağı 7 oy var. Ben de şunu istirham ediyorum, camianın ben TFF başkanı ile tartışırken benim arkamda yeteri kadar durduğunu düşünmüyorum. Yeteri kadar destek gördüğümü düşünmüyorum."



Ahmet Nur Çebi: "Transfer konuları meşakkatli iş. Rakibiniz kovalayabilir, futbolcunun başka beklentisi olabilir, kulübü başka beklentiye gelebilir. Bana göre transferler altına imza atılmadan bitmemiş sayılır. Altına imza atmadan çift taraflı açıklanmaması gerekiyor. Sessizliğimiz Beşiktaş içindi, mazur görsünler. Taraftarın böyle bir motivasyonu ihtiyacı olabilir rakiplerimiz açıklarken ama rakiplerimizi de göreceğiz. Biz mal mülk satmadık. Beşiktaş'ın malına dokunmadık. Bütçemizi buna göre ayarladık."



Ahmet Nur Çebi: "Sosyal medya troller var. Bot hesaplar var, küfürler var. Hiç rahatsız oluyor musunuz, Ahmet Nur Çebi'nin anasına çoluğuna çocuğuna küfür edilirken? Hepsini kastetmedim ben. Bana yapılan küfürlere karşı bir şey yaptınız mı?"



Ahmet Nur Çebi: "Ben her zaman söylüyorum, Beşiktaş başkanlığına aday olacak hiç kimsenin, hırpalanmasını ve yıpranmasını istemiyorum. Bana yapılanın başkasına yapılmasını istemiyorum. Barış çubuğu uzattım. 15 ay oldu, bir seçim yapıldı. O seçimde aday olmadınız. Olunsun istedim. Defalarca söyledim. O seçimi takip eden 2 ay sonra camiayı rahatsız etmenin ne faydası olabilir, onu bilmiyorum. Ben taraftarımıza hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Ben, başkaları tarafından manipüle edilen bazı taraftarı ifade ettim. Ama siz bunu birleştirerek, taraftarla beni karşı karşıya getirme düşünceniz varsa, bunu yapmayın. Taraftara karşı herhangi bir sorunum yok."



HASAN ARAT

Ali Rıza Dizdar: "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar kurtarır yabancı sermayeye gerek yoktur."



Ali Rıza Dizdar: "İstifa eden adamı geri getiremezsiniz. İstifa tek kişiliktir istifayı verir ve gider."



Semih Dinçer: "TFF Başkanının çıkıp kendi ayağına sıktı diyerek mayfa ağızıyla konuşması blinç altında nasıl birisi olduğunu gösteriyor."





