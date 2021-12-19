Beşiktaş'ta derbi sonucuna göre karar! Karaveli masada...

Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro defteri kapandı. Estoril'i çalıştıran Portekizli teknik direktör dün gece Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada takımdan ayrılmayacağını duyurdu.



Pinheiro bir basın mensubunun, "Beşiktaş 2. başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusuna "Hayır, onaylamıyorum. Bu konu benim için kapandı, kulübüm bir açıklama yapacaktır" yanıtını verdi.



Teknik direktör arayışını sürdüren siyah-beyazlı yönetimin bir numaralı adayı olan ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet edilen Pinheiro'nun bu açıklaması tüm hesapları bozdu. Ayrılık için kulübünü ikna edemeyen Portekizli teknik adamın, Estroil'de kalmaya karar verdiği ve önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşme imzalayacağı aktarıldı.



Sonuca göre karar



Bruno Pinheiro'yu derbide tribünde oturtma planları yapan ancak bu hedefine ulaşamayan Beşiktaş bugün Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe maçına U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Yukatel Kayserispor karşısında geçen hafta elde edilen kritik galibiyetle olumlu puan toplayan Karaveli dev randevuda da kulübede yer alacak.



Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin derbinin kazanılması halinde Önder Karaveli ile bir süre daha yola devam edebileceği belirlendi. Dev maçtan çıkacak skoru bekleyen yönetimin galibiyet durumunda en azından ilk yarı sonuna kadar Karaveli'nin görevde kalması yönünde karar verebileceği ifade edildi.



Tazminat engeli iddiası



Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme için el sıkışan Bruno Pinheiro'nun tazminat engeline takıldığı ileri sürüldü. Portekizli teknik adamın sezon sonu bitecek kontratında 350 bin euroluk özel bir tazminat maddesi bulunduğu ve Estoril kulübünün bu parayı Pinheiro'dan talep ettiği öğrenildi. Yapılan görüşmelerde Estoril ile uzlaşma sağlayamayan deneyimli çalıştırıcının bu nedenle Beşiktaş defterini kapattığı savunuldu.



Projeye uygun hoca



Kartal, teknik direktör arayışında yeni bir yol haritası belirleyecek. Farklı bir futbol modeline geçmek isteyen siyah-beyazlı yönetim bu projeyi hayata geçirebilecek bir teknik adamı göreve getirmek istiyor.



Buna göre altyapıya ve gençlere önem veren, gelişime, yeniliklere açık, hırslı bir hocanın göreve getirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede Bruno Pinheiro profilindeki yabancı teknik adamlarla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



Siyah-beyazlı yönetimin listesinde yerli teknik adamlar da bulunuyor. Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba'nın alternatif teknik adamlar olarak belirlendiği kaydedildi. Yabancı teknik adam arayışının sonuç vermemesi halinde Güneş, Çalımbay veya Aybaba'nın göreve getirilebileceği öğrenildi.



