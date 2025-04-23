Beşiktaş'ta büyük temizlik: 11 isim topun ağzında!

Beşiktaş'ta yönetim yeni sezonun planlaması için harekete geçerken gönderilecekler belli oldu. İşte detaylar...

, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta büyük temizlik: 11 isim topun ağzında!
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23 Nisan 2025 10:05
Son güncelleme 23 Nisan 2025 10:38

Beşiktaş, bu sezonki istikrarsız sonuçların ardından yeni sezon için kadro planlamasını hızlandırdı.

Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada takımda büyük değişimlere gidileceğini ve sözleşmesi uzun süreli olan oyuncularla vedalaşılacağını belirtti. Özellikle geçmiş yönetimler tarafından uzun vadeli sözleşmelerle kadroya katılan ve düşük performans sergileyen futbolcularla yolların ayrılacağını ifade etti.

LİSTENİN BAŞINDA AL-MUSRATI VAR

Beşiktaş'ın öncelikli göndermeyi düşündüğü isimlerin başında, 11 milyon Euro bonservisle transfer edilen Al Musrati geliyor.Libyalı futbolcu, Monaco'daki kiralık sözleşmesinin ardından geri dönebilir.

Ayrıca, yıllık maliyeti 10.5 milyon Euro'yu bulan Ciro Immobile de listenin üst sıralarında yer alıyor, ancak Immobile kalmak istediğini belirtti. 

AYRILIK GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Sezon başında düşünülmeyen ve kontratları devam eden oyuncular arasında Alex Oxlade-Chamberlain, Gabriel Paulista ve Zaynutdinov yer alıyor.

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe maçının ardından gönderilecek oyuncularla görüşmelere başlayacak. Ayrıca, art arda kırmızı kartlarla gündeme gelen Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Onur Bulut ve Can Keleş de yeni sezonda kadroda yer almayacak.

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