Beşiktaş'ta Birmancevic pazarlığı sürüyor!

Çekya temsilcisiyle

temasa geçen Beşiktaş

yönetimi, istedikleri

bonservis

bedelini sordu.





PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



6 ay önce 2.3 milyon Euro'ya Toulouse'tan aldığı başarılı futbolcu için 7 milyon Euro'ya yakın ücret talep eden Sparta Prag cephesinin, indirim konusunda çok istekli olmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar ise pazarlık masasına 4 milyon Euro ile oturdu.

İki kulüp arasında

bonserviste yaklaşık 3 milyon

Euro'luk fark olduğu belirtildi.



RUSYA'DAN DA TALİPLERİ VAR



Ayrıca deneyimli kanat oyuncusunu Rus ekibi Spartak Moskova'nın da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.





Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, gündeminde yer alan Sparta Prag'ın Sırp sol kanadı Veljko Birmancevic için ilk hamlesini yaptı.