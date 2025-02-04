Beşiktaş'ta Birmancevic pazarlığı sürüyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, gündeminde yer alan Sparta Prag'ın Sırp sol kanadı Veljko Birmancevic için ilk hamlesini yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Çekya temsilcisiyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, istedikleri bonservis bedelini sordu.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
6 ay önce 2.3 milyon Euro'ya Toulouse'tan aldığı başarılı futbolcu için 7 milyon Euro'ya yakın ücret talep eden Sparta Prag cephesinin, indirim konusunda çok istekli olmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar ise pazarlık masasına 4 milyon Euro ile oturdu. İki kulüp arasında bonserviste yaklaşık 3 milyon Euro'luk fark olduğu belirtildi.
RUSYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Ayrıca deneyimli kanat oyuncusunu Rus ekibi Spartak Moskova'nın da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Çekya temsilcisiyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, istedikleri bonservis bedelini sordu.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
6 ay önce 2.3 milyon Euro'ya Toulouse'tan aldığı başarılı futbolcu için 7 milyon Euro'ya yakın ücret talep eden Sparta Prag cephesinin, indirim konusunda çok istekli olmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar ise pazarlık masasına 4 milyon Euro ile oturdu. İki kulüp arasında bonserviste yaklaşık 3 milyon Euro'luk fark olduğu belirtildi.
RUSYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Ayrıca deneyimli kanat oyuncusunu Rus ekibi Spartak Moskova'nın da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.