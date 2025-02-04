Beşiktaş'ta Birmancevic pazarlığı sürüyor!

Beşiktaş, Veljko Birmancevic transferi için Sparta Prag ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Birmancevic pazarlığı sürüyor!
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04 Şubat 2025 10:03
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, gündeminde yer alan Sparta Prag'ın Sırp sol kanadı Veljko Birmancevic için ilk hamlesini yaptı. 

Çekya temsilcisiyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, istedikleri bonservis bedelini sordu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR 

6 ay önce 2.3 milyon Euro'ya Toulouse'tan aldığı başarılı futbolcu için 7 milyon Euro'ya yakın ücret talep eden Sparta Prag cephesinin, indirim konusunda çok istekli olmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar ise pazarlık masasına 4 milyon Euro ile oturdu. İki kulüp arasında bonserviste yaklaşık 3 milyon Euro'luk fark olduğu belirtildi.

RUSYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Ayrıca deneyimli kanat oyuncusunu Rus ekibi Spartak Moskova'nın da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

 
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