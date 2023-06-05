Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli oluyor

Beşiktaş'ta yönetim kurulu ile teknik direktör Şenol Güneş arasında yapılan görüşmeler sonucunda sezon sonu takımdan ayrılacak futbolcular büyük ölçüde belli oldu. 30 Haziran'da sözleşmeleri sona erecek Kevin N'Koudou, Welinton ve Alexandru Maxim ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş, İngiltere'ye dönmek isteyen Romain Saiss'e Transfer görüşmeleri için izin verirken, kiralık anlaşması sona eren Tayfur Bingöl'ün kalıp kalmayacağı Alanyaspor ile yapılacak bonservis pazarlığına kaldı.
6 MİLYON EURO
Premier Lig'den transfer teklifleri alan Saiss, 6 milyon Euro bonservis bedeli getirdiği takdirde İngiltere'ye dönebilecek. Tayfur için de Alanyaspor'dan indirim bekleniyor. Turuncu yeşilli kulüp bonservis ücretini 1.5 milyon Euro'dan 750 bin Euro'ya indirirse futbolcu Beşiktaş'ta kalacak. Bu arada topuğundan sakatlanan Saiss Konyaspor ile yapılacak son maçta oynamayacak.
6 MİLYON EURO
Premier Lig'den transfer teklifleri alan Saiss, 6 milyon Euro bonservis bedeli getirdiği takdirde İngiltere'ye dönebilecek. Tayfur için de Alanyaspor'dan indirim bekleniyor. Turuncu yeşilli kulüp bonservis ücretini 1.5 milyon Euro'dan 750 bin Euro'ya indirirse futbolcu Beşiktaş'ta kalacak. Bu arada topuğundan sakatlanan Saiss Konyaspor ile yapılacak son maçta oynamayacak.
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