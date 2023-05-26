Beşiktaş'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku karşı karşıya kaldığı yıpratıcı sorunlara rağmen eşine az rastlanacak cinsten bir profesyonellik örneği sergiledi.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Kongolu futbolcu yaşadığı olumsuzluklara aldırmadı, hırs yaptı, formayı kaptı ve takımın en fazla süre alan isimlerinden biri olmayı başardı. Masuaku, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan önce dizindeki sakatlık problemi ve inişli çıkışlı performansı nedeniyle teknik heyet tarafından gözden çıkarılmıştı. Ancak Antalya kampında iyi çalışan ve hazırlık maçlarında kendini yeniden gösteren 29 yaşındaki futbolcu form tutarak yeniden güven kazandı.
Masuaku'daki bu değişim Şenol Güneş'in oyuncuya bakışını tamamen değiştirdi. Güneş, Dünya Kupası'ndan sonra deneyimli oyuncuya sürekli ilk 11'de şans verdi. Başarılı futbolcu geride kalan süreçte 31 resmi maça çıkarken 2 gol, 6 asiste imza attı. Masuaku, 34 maça çıkan Gedson'dan sonra en fazla süre alan isim oldu.
TAKDİR TOPLADI
Bonservisi 2 milyon euro karşılığında West Ham United'den alınan Masuaku ile 2+1 yıllık yeni sözleşme yapıldı. West Ham'a geri dönme veya devre arası Olympiakos'a transfer olma şansını değerlendirmeyerek Beşiktaş'ta kalan deneyimli oyuncu, teknik heyetin yanı sıra yönetim ve taraftarların da takdirini kazandı.
Beşiktaş'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arthur Masuaku, Demokratik Kongo Milli Takımı formasıyla çıktığı 14 maçta rakip ağları 2 kez havalandırdı.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Kongolu futbolcu yaşadığı olumsuzluklara aldırmadı, hırs yaptı, formayı kaptı ve takımın en fazla süre alan isimlerinden biri olmayı başardı. Masuaku, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan önce dizindeki sakatlık problemi ve inişli çıkışlı performansı nedeniyle teknik heyet tarafından gözden çıkarılmıştı. Ancak Antalya kampında iyi çalışan ve hazırlık maçlarında kendini yeniden gösteren 29 yaşındaki futbolcu form tutarak yeniden güven kazandı.
Masuaku'daki bu değişim Şenol Güneş'in oyuncuya bakışını tamamen değiştirdi. Güneş, Dünya Kupası'ndan sonra deneyimli oyuncuya sürekli ilk 11'de şans verdi. Başarılı futbolcu geride kalan süreçte 31 resmi maça çıkarken 2 gol, 6 asiste imza attı. Masuaku, 34 maça çıkan Gedson'dan sonra en fazla süre alan isim oldu.
TAKDİR TOPLADI
Bonservisi 2 milyon euro karşılığında West Ham United'den alınan Masuaku ile 2+1 yıllık yeni sözleşme yapıldı. West Ham'a geri dönme veya devre arası Olympiakos'a transfer olma şansını değerlendirmeyerek Beşiktaş'ta kalan deneyimli oyuncu, teknik heyetin yanı sıra yönetim ve taraftarların da takdirini kazandı.
Beşiktaş'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arthur Masuaku, Demokratik Kongo Milli Takımı formasıyla çıktığı 14 maçta rakip ağları 2 kez havalandırdı.