Beşiktaş'ta anlaşma: Can Keleş!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, Can Keleş transferi için anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta anlaşma: Can Keleş!
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17 Temmuz 2024 15:38
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 16:17
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Can Keleş için Fatih Karagümrük'e 2.5 milyon euro ve başarı bonusu ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR

Beşiktaş'a 4 yıllık imza atacak Can Keleş, resmi sözleşme ve sağlık kontrolleri için siyah-beyazlılardan haber bekliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Can Keleş'in Beşiktaş'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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