Beşiktaş'ta Abraham suskun!

Beşiktaş'taki' ilk 10 maçında 10 gol atan İtalyan santrforu Immobile'nin yerine transfer edilen Tammy Abraham, puan kaybı yaşanan karşılaşmalardaki etkisizliğiyle topa tutuldu.
İngiliz forvet, son 3 lig maçında Beşiktaş'ın gol atma arızasını tamir edemedi.
Immobile'nin yüksek maliyetine oranla performansını yeterli görmeyen Beşiktaş, tecrübeli golcü ile yolları ayırmıştı. Sözleşme feshi karşılığında yıldız oyuncuya 2 milyon 625 bin euro tazminat ödemesi yapıldığı aktarıldı. 35 yaşındaki forvet Siyah-Beyazlılar'dan ayrılarak Serie A ekibi Bologna ile anlaşmaya varmıştı.
Bu ayrılığın ardından Kara Kartal, Roma'da kadroda düşünülmeyen Abraham'ı 13 milyon euroya kadrosuna kattı. Ancak İngiliz golcü, Beşiktaş'ın gol sorununa çare olamadı.
SÜPER LİG'DE 3 MAÇTIR KAYIP
Abraham, Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2 maçta 1 gol atmıştı. Konferans Ligi 3. Turu'nda St.Patrick's ağlarına 2 maçta 4 gol kaydeden İngiliz santrfor, Beşiktaş'ın playoff'ta Lausanne'a elendiği 2 mücadelede ise skor üretemedi.
27'lik forvet, ligde ise gol yollarında sıkıntı çekiyor. Eyüp karşılaşmasında penaltıdan fileleri sarsan Abraham, sonraki üç mücadelede ise golle buluşamadı. İngiliz santrforun, Beşiktaş'ın sıfır çektiği Alanya ve Göztepe maçlarında olan etkisizliği eleştiri yağmuruna tutuldu.
CİRO İLK 10 MAÇTA 10 GOL ATTI
Bu karşılaşmaların ardından Tammy Abraham, siyahbeyazlı forma altında çıktığı 10 karşılaşmada 6 gol ve 1 asist kaydetti. Abraham'ın selefi Ciro Immobile ise Beşiktaş'taki ilk 10 karşılaşmasında 10 gol atmıştı.
İtalyan santrfor, geçen sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında ise 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon ligde 4 maçta sadece 1 kez ağları sarsan Tammy Abraham ise bu klasmanda da Immobile'nin gerisinde kaldı. İtalyan basınından TMW de Abraham'ın Süper Lig'e kabus gibi başladığını haberine taşıdı.
TOPLA BULUŞMA SAYILARI HER ŞEYİ ANLATIYOR
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın en son oynadığı Göztepe maçının ilk yarısında topla buluşma sayıları: Kaleci Mert Günok (15), Santrfor Tammy Abraham (14)!..
