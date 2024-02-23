Beşiktaş'ta 6.5 milyon euro'luk hayal kırıklığı!

Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile siyah-beyazlılara yaklaşık 6.5 milyon Euro maliyeti olan Ante Rebic, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.
Bu sezon 23 maçta forma giyen ancak 691 dakika sahada kalan Hırvat futbolcu, sadece 1 gol atarken 5 de asist yaptı.
Beşiktaş, Rebic ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.
Bu sezon 23 maçta forma giyen ancak 691 dakika sahada kalan Hırvat futbolcu, sadece 1 gol atarken 5 de asist yaptı.
Beşiktaş, Rebic ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.