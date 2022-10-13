ISMAEL'İN ELİNDE 3 OPSİYON VAR

47 DERBİ SONRA BİR İLK OLABİLİR

ERSAN İLE NECİP OYNAMIŞTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında stoperde Tayyip Talha Sanuç ile birlikte kimi oynatacağı merak konusu. Siyah-beyazlılarda uzun süre sonra bir ilk yaşanabilir.3 puan hedefleyen Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlığı sonrasında Valerien Ismael'in elinde Francisco Montero, Necip Uysal ve Welinton opsiyonları bulunuyor.Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın yanında Necip Uysal'ın tercih edilmesi durumunda, 47 derbi sonrasında bir ilk yaşanacak. En son Beşiktaş'ta 22 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide iki yerli savunmacı oynamıştı.Siyah-beyazlılar iki yerli stoperle 2766 gün önce oynamış ve derbiyi Fenerbahçe kazanmıştı. O gün derbide Ersan Adem Gülüm ile Necip Uysal forma giymişti. Son kararı Ismael verecek. İkilinin maçta oynaması halinde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.