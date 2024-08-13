Beşiktaş, Süleyman Seba'yı andı

Beşiktaş, Süleyman Seba'nın vefatının 10. yıl dönümü münasebetiyle bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Süleyman Seba'yı andı
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13 Ağustos 2024 01:20
Beşiktaş Kulübü, Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 10. yıl dönümü münasebetiyle bir paylaşım yaptı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş tarihine kazınan ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

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