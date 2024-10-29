Beşiktaş, seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 4. haftasında 30 Ekim Çarşamba günü GEAS Basket takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak
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29 Ekim 2024 14:51
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4. haftasında 30 Ekim Çarşamba günü İtalya'nın GEAS Basket takımını ağırlayacak.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Grupta geride kalan 3 haftayı yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ilk sırada yer alıyor. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan GEAS Basket ise ikinci sırada bulunuyor.

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